Mancano all’appello 300 medici Sanità, l’emergenza continua E ora l’Asl chiama i ’riservisti’

di Roberto Borgioni

PERUGIA

Il reclutamento è cominciato da settimane. La sanità umbra chiama i riservisti e pure le reclute per fronteggiare la battaglia della salute. Perché sul campo è emergenza vera: secondo le ultime stime, nell’esercito dei camici bianchi umbri mancano tra i 200 e i 300 medici, mettendo insieme professionisti di base, pediatri e ospedalieri. Le truppe sono insomma ridotte ai minimi termini e non si vede come aggiungere rinforzi stabili sul fronte. Ad ammetterlo nei recenti confronti con i cittadini sono stati anche i vertici dell’Asl 1: "A causa della cronica mancanza di medici imputabile principalmente al numero chiuso all’Università ma anche ai vincoli ministeriali e al patto di stabilità – è stato detto – attualmente le nuove assunzioni sono estremamente difficoltose".

Dunque le linee restano sguarnite, a cominciare dalle trincee del Pronto soccorso e delle zone più disagiate. Non resta che affidarsi a rinforzi temporanei in grado di fare almeno da tappabuchi per garantire i servizi sanitari essenziali. Vanno in questo senso le delibere dell’Asl 1 che puntano, da un lato, a richiamare in servizio su base volontaria i medici con età inferiore a 70 anni che si stanno godendo la pensione e dall’altro a far debuttare sul campo specializzandi e neolaureati che mai prima di oggi hanno avuto la responsabilità di un ambulatorio. Una scelta, quella di affidarsi a riservisti e reclute, magari forzata ma a questo punto obbligata.

Per quanto riguarda i professionisti in pensione, l’avviso pubblico dell’Asl 1 annuncia "la manifestazione d’interesse rivolta a medici collocati in quiescenza specializzati in varie discipline per costituire una banca dati per l’affidamento di incarichi di lavoro libero-professionali per attività cliniche e assistenziali". Il tutto, spiega ancora l’avviso, per coprire "specifiche esigenze temporanee e indifferibili, a seguito di richieste da parte dei direttori di unità operativa, cui non si possa far fronte con personale in servizio". In parole più semplici: se i titolari non bastano, entrano in gioco anche le riserve. I medici in pensione che torneranno volontariamente al lavoro avranno al massimo sei mesi di contratto con un compenso fissato in 60 euro lordi l’ora, cumulabili con la pensione stessa.

Stessa formula viene usata nell’avviso pubblico per quanto riguarda i medici specializzandi e i neolaureati. I giovani dottori dovranno giocoforza fare esperienza sul campo, come già avvenne in epoca Covid, ma non potranno essere utilizzati come medici di famiglia. L’assistenza sanitaria di base, in caso di necessità, resta di competenza dei pensionati volontari. Evidente anche lo squilibrio tra anziani e giovani nel trattamento economico: a fronte dei 60 euro all’ora che l’Asl versa ai medici in quiescenza disposti a tornare attivi sul campo, il compenso degli specializzandi è fissato in 40 euro orari e quello dei neo-laureati scende a 30. Proprio i neolaureati, per poter accedere al bando ed essere dunque chiamati in servizio, dovranno essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica. Va bene essere reclute, ma almeno preparate.