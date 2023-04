"Manca ancora un mattatoio" C’è la petizione

"La città e il territorio provinciale sono ancora senza un mattatoio: a quasi tre anni dalla demolizione della vecchia struttura, non si profila ancora nulla di concreto all’orizzonte" Lo denuncia Cia Umbria. "Tale situazione - continua – costringe, purtroppo, gli imprenditori del territorio a rivolgersi alle strutture della provincia di Perugia o a quelle del Lazio. Tutto ciò rappresenta un grave disagio e per questo abbiamopromosso una raccolta firme presso lo stand M-33 di Agricollina, in occasione della fiera zootecnica che si terrà dal 23 al 25 aprile a Montecastrilli". Per Cia Umbria "la costruzione di un nuovo mattatoio centrerebbe i seguenti obiettivi: sostenibilità ambientale, attraverso l’innovazione di macchinari, qualità delle produzioni ed economia circolare; sostenibilità economica per gli operatori e gli imprenditori del comparto, grazie ad una struttura innovativa (inoltre aggregando territori e produzioni riusciremmo ad abbattere le spese); sostenibilità sociale, al fine di garantire l’occupazione sul territorio".