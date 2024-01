Mammografie, screening a partire dai 45 anni

CITTÀ DI CASTELLO – Estendere lo screening mammografico alle donne di 45 anni. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione della consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione), emendata da Rosanna Sabba (Lista Civica Luca Secondi Sindaco), che sollecita la Regione "per ampliare lo screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella a tutte le donne residenti nel territorio umbro al compimento dei 45 anni di età (anziché 50 come avviene ora), e di prevedere nel tempo l’introduzione lo screening con l’impronta digitale". La consigliera Bassini ha presentato la mozione ricordando di aver aperto nel 1990 il reparto di Senologia dell’ospedale tifernate e auspicando che "questo consiglio comunale possa in qualche modo farsi promotore dell’inserimento da parte della Regione delle donne dai 45 anni d’età, anziché 50 anni, nel percorso dello screening mammario con chiamata attiva". La stessa Bassini ha evidenziato che "il carcinoma della mammella rappresenta il 23,4 per cento di tutte le neoplasie femminili, resta la prima causa di morte" ricordando l’importanza della prevenzione e dei percorsi terapeutici "che hanno innalzato la percentuale di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi fino all’86 per cento in Umbria". E in Umbria già dal 2007 si è avviato lo screening per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella, garantendo una mammografia biennale a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni. Nel dichiarare la condivisione del gruppo consiliare degli obiettivi della mozione, la consigliera Elda Rossi (Fdi), ha evidenziato come la proposta recepisca le linee guida europee mentre la collega Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) ha portato all’attenzione dell’assemblea altri dati ribadendo la necessità di approvare il documento.