Mamma e figlia residenti in Umbria arrestate ad Olbia: avevano tre chili di cocaina

Operazione delle Fiamme Gialle

Perugia, 6 marzo 2023 - L'Umbria ancora protagonista del traffico di stupefacenti. Dopo i fiumi di droga scoperti nei giorni scorsi, oggi sono state bloccate altre due pusher. Avevano nascosto tre chili di cocaina, confezionata in tre pacchetti, in una borsa: madre e figlia di 43 e 23 anni, residenti in Umbria, sono state arrestate questa mattina nel porto di Olbia per traffico di sostanze stupefacenti dagli uomini della Guardia di Finanza di Sassari.

I fatti: le due donne erano sbarcate in auto dal traghetto Tirrenia proveniente da Civitavecchia e sono state fermate grazie al fiuto dei cani antidroga della Gdf. Mentre venivano controllati loro i documenti, i cani Betty e Daff hanno da subito segnalato la borsa sospetta, ai piedi del sedile anteriore del passeggero.

All'interno sono stati trovati i tre involucri con la cocaina. Tagliata e immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre mezzo milione di euro.