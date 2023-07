Mamma e figlia diplomate insieme all'Istituto Pascal di Perugia, una coincidenza fortunata!

Maturità per mamma e figlia. Siccede all’Istituto Pascal di Perugia dove Melissa Calabrò Castello, della classe V B2, si è diplomata in servizi commerciali dopo il percorso di studi quinquennale.La madre, Marina Tomassetti, ripresi gli studi serali dopo quasi 20 anni dall’abbandono, si è diplomata, in un’aula distante pochi metri, nello stesso momento della figlia. Tutto casuale viste le due commissioni diverse, il sorteggio della lettera differente e la distanza tra le aule. Della curiosa e lieta coincidenza con foto dà notizia Perugia Today.