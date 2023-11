In auto quasi 400 tordi: denunciato per ricettazione e uccisione di animali

Gualdo Cattaneo (Perugia), 17 novembre 2023 – E’ stato denunciato per ricettazione e per reati di uccisione e maltrattamento di animali l’uomo trovato con in auto più di 300 tordi, alcuni anche morti, e detenuti illegalmente. La scoperta è avvenuta durante un controllo dei carabinieri, durante il quale è stato fermato un 40enne perugino a bordo questo carico ‘speciale’. Chiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali del Gruppo di Perugia (Nucleo Carabinieri Forestale di Campello sul Clitunno) e del medico veterinario della ASL Umbria 2, è stata accertata la presenza, nel bagagliaio del furgone, di sette trasportini artigianali in legno suddivisi in piccole celle dove erano stati stipati 370 esemplari di avifauna selvatica, di cui 18 deceduti, appartenenti alle specie tordo bottaccio (Turdus philomelos) e destinati al commercio illegale di richiami vivi ad uso venatorio.

Tutti gli esemplari, morti e vivi, risultavano privi di anello identificativo inamovibile e non vi era alcuna documentazione di tipo sanitario e commerciale, ad accompagnare il trasporto, che potesse consentire una immediata tracciabilità degli esemplari. La fauna selvatica, attualmente, è qualificata dall’ordinamento giuridico come patrimonio indisponibile dello Stato e, pertanto, la legale detenzione di ciascun esemplare di uccello allevato richiede che venga apposto, al tarso dello stesso, nell’immediatezza della nascita, un anello cilindrico inamovibile considerato sigillo.

L’attività svolta dai militari dell’Arma e della Specialità Forestale ha disvelato la pratica, già nota a livello nazionale e diffusa anche in Umbria. Con l’operazione, oltre a salvare 352 esemplari di Tordo ancora vivi, ha fatto sfumare un bottino da svariate decine di migliaia di euro, cifra che – si stima – avrebbero guadagnato i bracconieri dalla vendita degli animali, che una volta dotati di un anello identificativo inamovibile contraffatto, potevano essere venduti ai cacciatori anche fino a 500 euro ad esemplare, spacciandoli per richiami legali.

Gli animali sono stati trovati in trasportini artigianali di legno, senza acqua e cibo, trasportati con mezzo non idoneo al trasporto di animali, senza alcun controllo di un medico veterinario. Nel trasporto erano morti 18 esemplari. Tutti gli esemplari sono stati sequestrati ed affidati alle cure del medico veterinario ASL, per la loro riabilitazione e successiva liberazione in natura, previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.