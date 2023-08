Maltrattamenti in famiglia Violenze alla compagna anche davanti al figlio

Maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna e del figlio nato dalla relazione della coppia. Per questo gli agenti della Polizia di Foligno (foto) hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione, a carico di un 35enne. A seguito degli accertamenti della Polizia, a stretto contatto con la Procura presso il Tribunale di Spoleto, è emerso che l’uomo, alle prese con una morbosa gelosia, si era lasciato andare a minacce, aggressioni verbali e pesanti offese contro la donna, anche durante il periodo di gravidanza di quest’ultima. Di frequente, la vittima aveva dovuto subire atti gravemente denigratori, come quando il 35enne le aveva platealmente gettato i vestiti nel cassonetto della spazzatura. Inoltre, in alcune circostanze, era passato dalla violenza verbale a quella fisica, perpetrando vere e proprie aggressioni ai danni della compagna. Numerosi episodi si erano verificati anche in presenza del bambino della coppia. Quando poi, pochi mesi fa, la vittima aveva deciso di lasciare il 35enne, questi aveva intensificato le aggressioni verbali, mandandole numerosi messaggi contenenti insulti e, in alcuni casi, minacce. Per questo la donna aveva chiesto aiuto alla Polizia di Foligno. Alla fine il G.I.P. spoletino ha quindi emesso a carico dell’indagato un’ordinanza applicativa della misura del divieto di avvicinamento all’abitazione, al luogo di lavoro ed a tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dal bambino.

Alessandro Orfei