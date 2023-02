Maltrattamenti ai genitori Il figlio va ai “domiciliari“

Una brutta storia di maltrattamenti e violenza in famiglia, con i genitori costretti a “difendersi“ dai soprusi del figlio. I carabinieri sono intervenuti a Sellano, dove un giovane che teneva da tempo un comportamento violento e aggressivo nei confronti dei genitori, ha violato il divieto di avvicinamento che gli era stato appositamente imposto . Un episodio che avrebbe potuto avere anche più gravi conseguenze, se non fosse stato per il tempestivo intervento proprio degli uomini dell’Arma.

La storia inizia diverso tempo fa. La famiglia, chi la conosce la definisce "a posto, di grandi lavoratori", si è trovata alle prese con i problemi e gli atteggiamenti violenti del figlio. Così i genitori, esausti dei soprusi e delle violenze, sono arrivati all’estrema decisione, ovvero quella di denunciarlo. L’autorità giudiziaria ha disposto quindi il provvedimento di divieto di avvicinamento. Nonostante questa proibizione però, il giovane, incurante delle gravi conseguenze cui sarebbe incorso, si è presentato a casa dei genitori e contro la loro volontà vi è entrato. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato ulteriori e più gravi conseguenze. Allontanato e riportata la serenità i militari hanno segnalato la violazione informando la Procura di Spoleto. Il Tribunale di Spoleto a margine della violazione riscontrata, ha disposto nei confronti del giovane la misura degli arresti domiciliari. I carabinieri hanno quindi raggiunto il destinatario del provvedimento nella sua abitazione e, dopo averlo informato delle determinazioni assunte dall’autorità giudiziaria, l’hanno sottoposto alla misura restrittiva.

Alessandro Orfei