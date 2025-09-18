"Maltratta figlioletto e bimba della compagna"

Il 30 settembre sarà davanti al gup di Perugia. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia, nello specifico nei confronti del figlioletto e della bambina della compagna, nata da un’altra relazione. Secondo l’accusa, l’imputato 50enne avrebbe messo in atto "reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, sia pure sorrette da pretesi intendi educativi" nei confronti dei due bambini, arrivando anche a portarli nella cuccia del cane con intento punitivo.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle indagini, l’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Bacchi, dal 2021, avrebbe messo in atto atti violenti consistiti in "pugni, schiaffi, strattonamenti, violenza sugli animali domestici, tirate di capelli e di orecchie o in atti punitivi, come essere portati all’interno della cuccia del cane o dello sgabuzzino, con la minaccia, in alcune occasioni che se lo avessero riferito alla madre li avrebbe ammazzati o avrebbe strappato loro i capelli".

La madre dei piccoli, sempre secondo l’accusa, per timore che le violenze potessero ripetersi ancora più spesso o trascendere, avrebbe dormito per mesi con loro, arrivando, nel luglio del 2024, ad allontanarsi da casa, temendo per la loro incolumità.

L’udienza preliminare davanti al giudice Natalia Giubilei come detto, è fissata per il 30 settembre. La parte civile è rappresentata dall’avvocato Laura Modena (nella foto).