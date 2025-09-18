Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Umbria
Cronaca "Maltratta figlioletto e bimba della compagna"
18 set 2025
LUCA FIORUCCI
Cronaca
"Maltratta figlioletto e bimba della compagna"

Il 30 settembre sarà davanti al gup di Perugia. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia, nello specifico nei confronti...

Il 30 settembre sarà davanti al gup di Perugia. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia, nello specifico nei confronti del figlioletto e della bambina della compagna, nata da un’altra relazione. Secondo l’accusa, l’imputato 50enne avrebbe messo in atto "reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, sia pure sorrette da pretesi intendi educativi" nei confronti dei due bambini, arrivando anche a portarli nella cuccia del cane con intento punitivo.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle indagini, l’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Bacchi, dal 2021, avrebbe messo in atto atti violenti consistiti in "pugni, schiaffi, strattonamenti, violenza sugli animali domestici, tirate di capelli e di orecchie o in atti punitivi, come essere portati all’interno della cuccia del cane o dello sgabuzzino, con la minaccia, in alcune occasioni che se lo avessero riferito alla madre li avrebbe ammazzati o avrebbe strappato loro i capelli".

La madre dei piccoli, sempre secondo l’accusa, per timore che le violenze potessero ripetersi ancora più spesso o trascendere, avrebbe dormito per mesi con loro, arrivando, nel luglio del 2024, ad allontanarsi da casa, temendo per la loro incolumità.

L’udienza preliminare davanti al giudice Natalia Giubilei come detto, è fissata per il 30 settembre. La parte civile è rappresentata dall’avvocato Laura Modena (nella foto).

