Maltempo Un ramo rischia di schiantarsi. Oggi stato di allerta per pioggia e vento

Il traffico si blocca per circa mezz’ora. Prima arriva la Municipale, allertata da alcuni passanti, poi, immediatamente dopo, due mezzi dei vigili del fuoco, di cui uno munito di autoscala. Il forte vento che da due giorni soffia sull’Umbria ha compromesso un ramo dei pini secolari schierati sulla curva di viale Indipendenza. Il grosso ramo si era piegato e si è temuto che, esposto alle raffiche, sarebbe caduto a terra, sorte che è toccata anche ad altre piante. Quindi è stato prontamente tagliato. Il tempo necessario per consentire ai caschi rossi di fare il loro lavoro e l’accesso al centro è stato riaperto. Quei giganti verdi, a dire la verità, destarono preoccupazione anche un anno fa quando a causa del maltempo una pianta che era nell’aiuola a fianco di piazza del Circo si schiantò piombando sulla strada, tra l’altro in un’ora di punta del traffico veicolare. E in serata le forti raffiche di vento (70 km all’ora in città e 100 sull’appennino) hanno abbattuto un albero anche in via Silvio Pellico. E resta l’allarme maltempo anche per oggi. Il Dipartimento della Protezione civile dell’Umbria ha infatti emesso un’allerta arancione – grado di criticità moderata – per il vento che riguarda l’Altotevere, il bacino Chiascio-Topino e la Valnerina. Nelle altre zone della regione l’allerta per il vento nella giornata di oggi è giallo. Allerta meteo sempre giallo per la giornata di oggi anche per quanto riguarda possibili temporali e criticità idrogeologiche come frane e smottamenti: in questo caso, l’allerta gialla riguarda senza distinzioni l’intero territorio regionale. Silvia Angelici