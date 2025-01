Tetti scoperchiati, alberi caduti: Umbria, il vento crea danni, tanti interventi

Gubbio (Perugia), 28 gennaio 2025 – Maltempo in Umbria con danni e tanti interventi dei vigili del fuoco. E’ il vento a creare problemi, con forti raffiche che hanno imperversato in particolare nella zona di Gubbio. I primi interventi del distaccamento eugubino dei vigili del fuoco sono avvenuti nel comune di Scheggia e Pascelupo a causa della scopertura parziale del tetto di un'azienda. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Le previsioni meteo in Umbria

Sempre per il vento, i vigili del fuoco sono stati successivamente impegnati in un intervento nel Comune di Gubbio, dove una pianta è caduta su un’auto e sulla recinzione adiacente a un’abitazione. Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Altri interventi nei comuni di Gualdo Tadino, Assisi e Perugia per alberi e rami pericolanti.