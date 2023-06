Maltempo Umbria, il diluvio in 12 minuti. La conta dei danni nel fango

Assisi (Perugia), 25 giugno 2023 - "L’inferno in pochi minuti. Abbiamo visto il livello dell’acqua salire sulla strada, le nostre auto trascinate via, gli alberi cadere. E’ stato terribile". Il giorno dopo la bomba d’acqua che ha colpito soprattutto la zona di Bastia Umbra e Assisi la paura non passa. La signora Maria fa avanti e indietro nel cortile. Non si dà pace. Ha settantenne, è di Bastia Umbra e venerdì sera, intorno alle 20, ha sentito un boato. "Ci siamo affacciati alla finestra e non credevamo ai nostri occhi: la pioggia incessante, marciapiedi e garage investiti dall’onda di piena. Tutto surreale. Ora abbiamo mobili fradici d’acqua, dobbiamo solo buttarli".

L’evento è durato 12 minuti e ha scaricato 220 millimetri di acqua. Le zone maggiormente interessate - spiega il Comune di Assisi - sono state Armenzano, Costa di Trex, Pian della Pieve, Tre Fossi, Santa Maria di Lignano, Ponte Santa Croce nell’area del Bosco di San Francesco, ponte San Vittorino. Il Tescio è esondato in più punti, in particolare a Pian della Pieve e a valle nella zona del Bosco di San Francesco, invadendo i campi e aree limitrofe e trasportando con sé tronchi e alberi. Allagato anche il reparto di radiologia dell’ospedale, ma i vigili del fuoco hanno completamente liberato i locali dall’acqua. Un blackout sono andati in tilt i sistemi del pronto soccorso e di radiologia. Poi la piena si è riversata su Bastia. "Un’esondazione del Tescio di tale portata non si verificava da almeno 60 anni - spiega ancora il Comune di Assisi - Tanta paura, ma non ci sono state conseguenze per le persone". Ci sono frane e smottamenti localizzati su strade che costeggiano il torrente. Nel buio, anche i cellulari erano inutilizzabili. Perchè sono andate in tilt le comunicazioni telefoniche nel raggio di chilometri, mettendo in isolamento oltre mille persone. Le linee sono state ripristinate ieri mattina.

Colpite anche Nocera Umbra e Valtopina, dove è esondato il Topino a Ponte Rio con l’evacuazione di due famiglie. In serata anche il prefetto di Perugia Armando Gradone e il questore di Perugia Giuseppe Bellassai si sono recati ad Assisi al Coc per constatare la situazione.

In campo sono scesi anche la Regione e numerosi volontari. "La situazione è oggi sotto controllo - illustra l’assessore Enrico Melasecche - Siamo riusciti a far riaprire il ponte di Bastiola, mentre prosegue la presenza dei tecnici della Regione, in collaborazione con quelli dei Comuni e della Provincia di Perugia e i Vigili del fuoco". Il Servizio regionale di protezione civile si era attivato in particolare a Bastia Umbra, dove intorno alle 20 il fiume Tescio ha allagato una parte residenziale della città, con alcune vie, tra le quali via Battaglia, via Peppino Impastato e via Carnevale investite dall’onda di piena, causando importanti danni alle abitazioni ed alla viabilità. Due idrovore sono state installate ad Assisi a Pian della Pieve e altrettante a Bastia. Al lavoro anche una quarantina di volontari appartenenti ai gruppi comunali di Bastia e di Spello, della Misericordia di Fossato di Vico, dell’associazione “Città di Foligno” e della Misericordia di Magione. "Vista la frequenza degli eventi meteorologici - conclude Melasecche - non è più rinviabile l’approvazione della legge regionale sulla Protezione civile, permetterà di dare le risposte più adeguate".