Malori dopo il pranzo a scuola, lasagna nel mirino

Perugia, 10 gennaio 2024 – Dopo lo spavento, gli accertamenti. Intanto da parte dell’Usl Umbria 1. Ieri, i tecnici del Servizio igiene alimenti hanno effettuato un’ispezione a scuola, la primaria “Antonio Cicchi” di Pianello, istituto comprensivo 13, e nel supermercato dove i genitori degli alunni si sono riforniti del cibo consumato lunedì dai ragazzi, prima di completare l’orario extra previsto. Dopo il pranzo, i malori diffusi tra gli studenti, che hanno accusato, in maniera più o meno grave, mal di pancia e disturbi vari. Una bambina è stata portata dai genitori del Pronto soccorso di Branca, dopo essere stata visitata, nell’arco di poco tempo è stata subito dimessa. Nessuna particolare conseguenza per gli alunni che hanno accusato i sintomi più gravi, tanto che ieri, alla ripresa delle lezioni, in classe erano presenti quasi tutti.

La primaria di Pianello non ha il servizio mensa perché non prevede il tempo prolungato. Tuttavia, una volta alla settimana, in questo caso il lunedì per quarte e quinte, è previsto il prolungamento pomeridiano per completare le lezioni, nello specifico educazione motoria. Le famiglie hanno concordato con la scuola di far mangiare i ragazzi in un’aula messa a disposizione, rifornendosi dei pasti in un supermercato.

Nel caso specifico, sotto la lente, c’è la pasta al forno che prevedeva il menu di lunedì. Dopo i prelievi di campioni del cibo, l’Usl procederà all’analisi di laboratorio per verificare eventuali cause del diffuso malessere denunciato dai familiari di diversi alunni e se sia possibile ravvisare qualche tipo di anomalia e irregolarità, presupposta, nei pasti consumati. I risultati degli esami saranno quindi portati all’attenzione della Procura che valuterà eventuali azioni.