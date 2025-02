"Malfunzionamento del forno crematorio, sospeso il servizio"

PERUGIA - "A causa di un malfunzionamento del forno crematorio, siamo costretti a sospendere temporaneamente il servizio per consentire i necessari lavori di riparazione". E’ quanto annuncia in una nota l’assessore comunale Francesco Zuccherini, anche se la sua presa di posizione è diventato tema di polemica politica. "Questo inconveniente – dice intanto Zuccherini - era purtroppo da mettere in conto, in quanto negli anni scorsi non sono stati programmati interventi risolutivi per affrontare le problematiche riscontrate, che hanno per altro causato ripetuti fermi dell’impianto a seguito di danni accumulati nel tempo".

L’intervento avrà complessivamente un costo di circa 120mila euro e richiederà un periodo di inattività stimato di circa 4 mesi".

"Da giugno prossimo - sottolinea - siamo certi di poter ripristinare un servizio più efficiente e puntuale. Poi la replica di Edoardo Gentili (FI): "’E’ necessario fare alcune precisazioni. Purtroppo, nella sua comunicazione sono state riportate diverse inesattezze che è fondamentale chiarire, soprattutto per garantire un’informazione corretta e trasparente alla cittadinanza. Desidero infatti sottolineare che la manutenzione del forno crematorio è stata sempre svolta in modo adeguato dalla precedente amministrazione, con un investimento annuale di circa 40.000 euro per garantirne la continuità del servizio".