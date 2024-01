Il grido dei malati oncologici: “Percorsi di cura a ostacoli, un’odissea accedere ai servizi”

Perugia, 21 gennaio 2024 – “Siamo preoccupati per la disattesa applicazione in questi anni del decreto ministeriale 70 in merito alla Rete oncologica regionale, ritenendola l’unico strumento in grado di aiutare il difficile percorso dei malati oncologici alla luce anche della recente riforma sanitaria messa in atto dal governo della nostra Regione. “Insieme Umbria contro il Cancro“ si rende disponibile a lavorare sin da subito alla piena realizzazione della rete a patto che ciò avvenga anche nella fase della costruzione del percorso. Insieme insiste per la piena attuazione della Rete e la sua funzionalità per la presa in carico del paziente oncologico e oncoematologico all’interno delle quattro strutture di accoglienza presenti in Umbria". Lo ha ribadito Cristina Gugnoni, referente di “Insieme Umbria contro il cancro“ (associazione che ne raggruppa altre 14), in occasione della tavola rotonda su “La diagnostica per immagini“, per approfondire, attraverso il contributo di opinione dei professionisti, le prospettive e le criticità del percorso di cura del malato oncologico. Dal grido delle associazioni alle risposte dei professionisti. A cominciare da Michele Duranti, direttore del dipartimento diagnostica per immagini struttura complessa di radiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

«Riceviamo quotidianamente questo grido di allarme da parte dei pazienti oncologici e facciamo il possibile per dare delle risposte concrete. Abbiamo allargato l’offerta delle prestazioni e un loro concreto miglioramento. Stiamo cercando di garantire un’uniformità degli esami e soprattutto, cosa più importante, che il paziente possa usufruire delle prestazioni nella struttura più vicina a casa". Presente anche Fabio Loreti, direttore del dipartimento diagnostica per immagini e radiologia terapeutica e interventistica dell’azienda ospedaliera di Terni. "Stiamo cercando di rendere omogenea la risposta diagnostica in tutta l’Umbria e credo che ci stiamo riuscendo", dice il professionista. Importante il contributo di opinione fornito da Walter Papa direttore del dipartimento di radiologia struttura complessa di diagnostica per immagini della USL Umbria 1

" I pazienti oncologici – racconta - sono al centro della nostra attenzione, sempre. Dalla seconda metà del 2023 abbiamo iniziato a costruire delle agende a loro riservate. Tecnicamente si definiscono piastre, dove lo specialista oncologo può direttamente prenotare la visita di cui necessita il paziente. Puntiamo a ridurre al minimo le attese rispetto alle prestazioni fornite alle persone che vivono la realtà della malattia".