"Malati di diabete senza medici Situazione critica in ospedale"

CITTA’ DI CASTELLO – Troppi disagi in ospedale per i malati di diabete, che nel territorio sono circa 5 mila. "Nel nostro Centro Antidiabetici la situazione è molto grave, c’è stata una drastica riduzione soprattutto per quanto riguarda il personale medico ed anche infermieristico": a scrivere sono i membri della nuova associazione diabetici Altotevere per voce del presidente Giordano Emilio Giulietti.

"Attualmente c’è un solo medico (una collega è stata trasferita e non sostituita, un’altra a disposizione per 18 ore era stata promessa a dicembre e non ancora arrivata) per cui è stata sospesa anche la presenza settimanale su Umbertide con tante altre criticità per gli utenti", si legge ancora nella nota diramata in questi giorni nella quale vengono ringraziati "gli infermieri e il medico in servizio per la puntuale collaborazione che riservano ai pazienti". Nell’interesse generale l’associazione che raggruppa i malati di diabete chiede "l’aiuto e la collaborazione di tutti, siamo convinti che ognuno possa fare qualcosa: cittadini e direzione sanitaria".

La stessa associazione ricorda che da oltre 10 mesi offre il proprio servizio tutti i giovedì dalle 10 alle 12,30 nei locali della Cisl per ascoltare pazienti e familiari. Inoltre il consiglio direttivo della Nuova Associazione Diabetici in collaborazione con Anpas Pubblica Assistenza Tifernate riprenderà appena possibile i controlli gratuiti pressori e glicemici nel comprensorio: "Le nostre iniziative contribuiscono a prevenire la subdola malattia e diffondere notizie e informazioni con distribuzione di idoneo materiale", ricorda infine Giulietti rimarcando la difficile situazione dell’Umbria "tra le peggiori Regioni per lo smaltimento di richieste per Tac, Ecografie e Risonanze (fonte Agenas)".