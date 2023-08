“Malamovida“, controlli a tappeto Centro storico passato al setaccio

Dai vicoli del centro storico alle strade che portano all’acropoli. Sono stati potenziati in questi giorni i controlli da parte delle forze dell’ordine nei luoghi della movida cittadina che, spesso e volentieri, diventa "mala". Abuso di alcol, spaccio, spesso e volentieri risse, piccoli e grandi gesti di inciviltà che rendono le serate e le notti fin troppo turbolente. E per questo, è stata intensificata l’attività di prevenzione proprio nelle ore serali con l’intento di contenere eventuali situazioni a rischio. Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri sono stati impegnati in un servizio mirato, disposto dal comando provinciale di Perugia, che ha interessato proprio le aree del centro storico e quelle immediatamente limitrofe, dove spesso si verificano episodi di degrado. Posti di blocco sono stati disposti lungo viale Indipendenza, principale strada di accesso al centro storico. Il bilancio complessivo dell’attività svolta è stato di 145 persone identificate e 100 veicoli fermati; tra le contravvenzioni elevate sono state ritirate le patenti di guida a tre persone, un 33enne, un 25enne e una 41enne, tutti italiani, ritenuti responsabili di essersi messi alla guida della loro auto in stato di ebbrezza alcolica. Dal controllo, infatti, sono risultati avere un tasso alcolemico superiore al consentito.

In questi giorni rimane altissima l’attenzione e i controlli degli uomini e delle donne dell’Arma, precisano dal comando provinciale, "per prevenire episodi delittuosi e permettere a residenti e turisti di godere in serenità delle aree dei centri storici". I controlli coordinati potrebbero essere quindi ripetuti nei prossimi giorni proprio per contenere comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica e la stessa convivenza tra chi in centro risiede e chi, nelle piazze e nelle vie, va per trascorrere una serata.