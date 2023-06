Malakos, il tesoro nella conchiglia Museo unico che racconta la Terra

Il Museo Malakos potrà utilizzare sei diverse sale e percorsi per un’esplorazione a tutto tondo del pianeta Terra e della natura. Ad ogni sala sarà abbinata una visita guidata e un laboratorio pratico, poi pacchetti viaggio e menu a tema. Malakos è l’unico museo di scienze naturali (con sede a Villa Cappelletti a Garavelle) interamente dedicato alle conchiglie e da oggi avrà un nuovo allestimento col quale allarga i suoi orizzonti e partendo dal mare racconta l’evoluzione e la vita sulla terra di tutte le specie viventi.

Dall’antichità ai tempi nostri, dal cielo alle viscere del pianeta, basta una conchiglia per carpire i segreti dell’universo divertendosi. Questa la nuova – ed unica nel suo genere – mission del museo Malakos, la più grande collezione privata di conchiglie con oltre 600mila esemplari che oggi alle ore 17 inaugura il nuovo percorso espositivo, con incredibili reperti che risalgono all’alba dell’uomo. Un logo ridisegnato, (creato dalla designer Elisa Nocentini) e percorsi di fruibilità rinnovati con una proposta didattica per le scuole e per gruppi di viaggiatori; dalle visite guidate ai laboratori interattivi per adulti, bambini, gruppi e scolaresche. Ieri anteprima con la direttrice del museo Debora Nucci, il professor Gianluigi Bini, luminare della malacologia e curatore del museo, Beatrice Santucci ricercatrice associata e l’assessore Michela Botteghi.

Si parte dalla stanza della Malacologia come campo base per innumerevoli scoperte con la conchiglia che conduce per gli oceani, nei deserti e foreste, poi un tuffo nel passato con i reperti fossili, le ammoniti e un percorso nelle viscere della terra grazie a minerali scintillanti nella sala di geologia. Un’esposizione di antropologia e un percorso immersivo dove coinvolgere tutti i sensi e due parole d’ordine "scoprire ed emozionarsi". Nuovi pacchetti gite in collaborazione con il Centro delle Tradizioni Popolari saranno prenotabili: si potrà imparare a fare la pasta fatta a mano al mattino, pranzare o far merenda nel parco secolare o nell’antica cucina per poi tuffarsi al Museo Malakos con i laboratori sulla natura e la conservazione. Diversi menù attendono i visitatori in collaborazione con forni, pasticcerie e gelaterie locali. Ma sarà anche possibile acquistare artigianato locale nel bookshop del museo per un servizio a 360 gradi all’interno di una delle dimore più belle e ricche di storia del territorio, Villa Capelletti a Garavelle.