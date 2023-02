"Mai svelati i temi delle prove Ho chiesto solo informazioni lecite"

I nomi dei candidati da favorire in un concorso piuttosto che in un altro, le segnalazioni arrivate da diverse parti, dalla politica in particolare. I temi delle prove concorsuali, da Geriatria ad Anestesia, chiesti ma mai consegnati ai candidati segnalati. Non le domande delle prove specificatamente, soprattutto, ma i macro argomenti su cui si sarebbe sviluppata la prova. Emilio Duca, all’epoca direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, torna davanti alla Corte presieduta dal giudice Marco Verola, per proseguire la sua testimonianza nel procedimento che lo vede imputato con l’accusa di associazione a delinquere nell’ambito di quel presunto sistema illecito di gestione di assunzioni e promozioni in sanità che vede coinvolti anche il sottosegretario all’Interno dell’epoca, Gianpiero Bocci, l’ex assessore regionale alla sanità, Luca Barberini, e l’allora presidente della Regione, Catiuscia Marini, che, indagata, si dimise dal suo incarico. Interessamento sulle prove da sostenere, ha specificato ancora Duca, assistito dall’avvocato Francesco Falcinelli, ma rimanendo in un contesto di semplice interesse, senza intromissioni illecite. Le domande dei pm Mario Fomisano e Paolo Abbritti hanno condotto il testimone a ripercorrere anche l’incontro con un imprenditore che, secondo il suo sfogo nell’ufficio di Duca, sarebbe stato costretto a pagare anche per poter avere un incontro con l’assessore per poter parlare della sua fornitura non più utilizzata. Uno sfogo captato dalle telecamere nascoste della guardia di finanza e riprodotto in aula per riportare l’allora dg a quell’episodio a cui, ha spiegato, non aveva dato particolare peso. Per Duca, che per i cosiddetti reati fine collegati all’accusa di associazione a delinquere, è stato condannato con rito abbreviato, il 24 maggio si svolgerà l’appello. Mentre il 28 febbraio inizierà il suo controesame. Il processo, che si svolge nell’auditorium del centro Capitini, vede complessivamente una trentina di imputati davanti ai giudici, tra politici, amministratori pubblici e professionisti.