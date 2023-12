Maglia nera nell’inattività giovanile. Sono qui i dati peggiori dell’Umbria

Se l’Umbria, nella fascia tra 15 e 29 anni, fa registrare un tasso d’inattività del tutto in linea con quello nazionale, la provincia di Terni su questo versante sta deciamente peggio di quella di Perugia. Lo dice l’Istat, che riporta il tasso d’intattività nelle varie fasce d’età, e quella giovanile è ovviamente la più esposta, registrato nel 2022. Per inattivi s’intende chi non lavora e chi non cerca occupazione, ricomprendendovi la formazione. A livello nazionale il tasso d’inattività è del 58,8, sempre nella fascia 15-29 anni, con la componente maschile al 54 e quella femminile addirittura al 64. Il primo temine di paragone è con l’Umbria, che fa registrare un tasso d’inattività complessivo, nella stessa fascia d’età, del 58,6 (quindi assolutamente in scia della media nazionale), con 53,8 a livello maschile e 63, 6 a livello femminile, dati anche questi in linea con quelli del Paese. Divergono, non poco, le due province della regione. Perugia mostra livelli inferiori alle medie regionali e Terni decisamente superiori. Nel perugino il tasso d’inattività è del 57,9; 53,1 per i maschi e 63,1 per le femmine. Nel ternano la situazione peggiora: il tasso d’inattività è del 60,6, con 56 per la componente maschile e 65,4 per quella femminile. Dati superiori sia alla media regionale che a quella nazionale. E’ non è un caso che venerdì 15 dicembre, alle 11.30 a Palazzo Carrara, sia in programma l’illustrazione del progetto Neet (l’acronimo anglosassone che identifica gli inattivi) nella Zona sociale 10.

"Si tratta di un progetto gestito dalla Direzione politiche giovanili del Comune di Terni - fa sapere Palazzo Spada – che consentirà di offrire tirocini, consulenze e altre attività di sostegno ai giovani che attualmente non lavorano e non studiano". Il progetto riguarda appunto l’area dei Comuni della Zona sociale 10: Terni, come capofila, Acquasparta, San Gemini, Arrone, Ferentillo, Polino, Montefranco e Stroncone. Parteciperanno, tra gli altri, l’assessore comunale alle politiche giovanili, Marco Schenardi, e i rappresentanti della società Ethic alla quale è stata affidata la realizzazione del progetto.

Ste.Cin.