MAGIONE, Letizia Michelini smentisce degrado e criticità nella Polvese

MAGIONE – "Alla Polvese non c’è degrado né criticità rispetto ai servizi". A sottolinearlo è la consigliera provinciale Letizia Michelini, che così fa chiarezza rispetto a segnalazioni arrivate rispetto alla manutenzione ambientale e all’operatività dell’ostello. "La Provincia di Perugia in vista della scadenza della precedente gestione – ricorda la consigliera – ha emesso un nuovo bando che desse garanzie di continuità rispetto ai servizi che la Polvese offre. Un’importante operazione portata a termine grazie al corretto lavoro compiuto. Per quanto concerne le manutenzioni – informa poi Michelini – la Provincia è sempre stata solerte nell’accertare e verificare tutte le criticità che venivano segnalate. E a tal proposito non sono state riscontrate situazioni di degrado. I ritardi nella manutenzione del verde sono gli stessi avuti anche da altri Enti in tutto il territorio, a causa della eccessiva piovosità che non ha consentito di svolgere gli sfalci. L’ostello, consegnato al gestore, è entrato regolarmente in funzione e già registra prenotazioni per la stagione in corso".