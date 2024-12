Maggioranza, i capigruppo: "Impegno serio e costante"

PERUGIA – "In qualità di capigruppo della maggioranza in consiglio comunale, teniamo a ribadire una volta di più, che questa amministrazione intende portare avanti un impegno serio e costante in favore del quartiere di Fontivegge, riconoscendone le sue potenzialità, le sfide con l’obiettivo di superare insieme le criticità che affronta quotidianamente. È un luogo che rappresenta una parte fondamentale della nostra comunità e per questo merita un’attenzione particolare specie sui temi della sicurezza e della legalità". A sostenerlo sono i capigruppo del centrosinistra a Palazzo dei Priori. "Quanto affermato dalle forze di minoranza è la dimostrazione che per la destra la campagna elettorale non è ancora finita. Per altro stanno ammettendo che la ricetta da loro adottata non ha portato grandi benefici rispetto alle problematiche che affliggono il quartiere. Un assetto che la Giunta Comunale sta giustamente per rivedere tenuto conto che molti dei problemi non sono stati risolti. Provano a far passare il messaggio che la sicurezza non è un tema che ci sta a cuore, quando è esattamente il contrario. I fatti lo dimostrano".