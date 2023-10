Un anno e mezzo per le botte ai bimbi, patteggia la maestra violenta

Perugia, 25 ottobre 2023 - Ha patteggiato una condanna a un anno e mezzo di reclusione la maestra e titolare di un asilo nido di Ellera di Corciano, accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini ospiti della struttura. Ieri la decisione del gup di Perugia che ha accolto la richiesta formulata dalla difesa della donna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che dopo le prime denunce avevano posizionato delle telecamere nell’allora asilo ’Gianburrasca’, la maestra, in alcune circostanze e con alcuni bambini, in particolare quelli che rimanevano all’asilo anche nel pomeriggio, avrebbe utilizzato metodi più che spicci, arrivando – sempre secondo la ricostruzione dell’accusa – a tirare loro le orecchie, oppure a schiaffeggiarli, non di rado insultandoli o intimidendoli.

"Brutto sei, bruttissimo, muoviti a fare la pipì, non ti dò più una costruzione, mai più te la do" è una delle frasi "incriminate" e catturate dalle telecamere. Tra le contestazioni, anche quella di aver costretto i piccoli a mangiare, forzandoli a ingerire il boccone, fino quasi a farli strozzare. Le indagini, avrebbero accertato anche che, in altre circostanze, i bambini che rimanevano a dormire, sarebbero stati lasciati da soli nel dormitorio, chiuso a chiave e al buio, senza alcuni tipo di vigilanza e anche per lungo tempo.

Le indagini erano partite in seguito alla denuncia presentata da una collaboratrice della struttura che aveva assistito a comportamenti definiti "irruenti" e "indelicati", rivolti in particolare a quei bambini che presentavano maggiori difficoltà, tra loro anche piccoli con problemi di autismo, e che, sempre per l’accusa, non sarebbero stati perciò in grado di raccontare quanto subito.

L’insegnante, durante la fase delle indagini, in sede di convalida del provvedimento cautelare a suo carico, aveva chiesto scusa per i comportamenti sopra alle righe, respingendo, però, la contestazione che si trattasse di un metodo sistematico e negando decisamente l’intento di fare del male ai piccoli. Alcune famiglie avevano chiesto di costituirsi parte civile, tramite gli avvocati Paccoi, Arcaleni, Rossini e Taddei. La maestra è stata difesa dagli avvocati Gentile e Daica Rometta.