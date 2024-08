Madre minorenne e bambina scomparse: ritrovate grazie alle maxi ricerche

Perugia, 1 agosto 2024 – Una giornata di alta tensione a Perugia che si conclude con un lieto fine. Sono state ritrovate una ragazza minorenne e la figlioletta appena nata. Le due erano scomparse in mattinata.

La bambina ha diciotto mesi. Dopo l’allarme, le ricerche erano scattate nella zona di Fontivegge-Madonna Alta. In campo la polizia insieme a personale specializzato dei vigili del fuoco. Con un Centro operativo che è stato subito allestito in questura.

Per ampliare le ricerche, sono stati inviati da Roma, a bordo di un velivolo dei vigili del fuoco, due operatori dotati di dispositivi in grado di individuare il segnale telefonico.

Parallelamente, è stato attivato un tavolo tecnico in prefettura presieduto dal vicario del prefetto, con la partecipazione della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, 118, Comune di Perugia e Protezione Civile, per coordinare le operazioni. Alle 16.40 la minore e la figlioletta sono state ritrovate vicino a casa. Erano in buone condizioni di salute.