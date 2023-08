Madame, il debutto è a Todi "In viaggio dentro la mia musica"

"Il mio live avrà più momenti, sia energici che intimistici. Sarà uno spettacolo molto versatile". Così Madame annuncia il suo primo concerto in Umbria che si terrà mercoledì 30 agosto in Piazza del Popolo, nell’ambito del Todi Festival: è organizzato da Moon in June, con biglietti in prevendita su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.

Con ben 34 certificazioni tra platino e oro, collezionate in soli 4 anni, Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, classe 2002, ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è infatti la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone, Voce, che si è aggiudicata anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, per il miglior testo. E adesso, dopo il successo al Festival di Sanremo con “Il bene nel male“ e l’uscita del suo secondo album, “L’Amore“ eccola di nuovo in tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti, nelle più suggestive piazze italiane.

"Con la mia band – racconta – ci siamo preparati riarrangiando i brani, sia quelli del disco precedente che quelli dell’ultimo progetto, in una scaletta che possa accompagnare chi ascolta in un viaggio dentro la mia musica".

Ad accompagnarla sul palco ci saranno Dalila Murano alla batteria, Karme Caruso alle tastiere, Estremo alla consolle e Nazzaro al basso. "Ma ricordo anche – aggiunge – Luca Faraone che ha lavorato a tutti gli arrangiamenti ed è stato in studio durante le prove con noi, per armonizzare la scaletta".

Il concerto sarà dunque un’occasione per un contatto diretto tra l’artista e il suo pubblico "Io – racconta – mi pongo in maniera molto intensa e diretta con chi mi segue. L’ho sempre fatto. Vale anche per i rapporti interpersonali". Al centro della scaletta i pezzi del nuovo album “L’Amore“. "Si chiama così, con la a maiuscola – dice – perché nel Medioevo era quasi un personaggio nei racconti amorosi e come tale lo tratto in questo disco. Sono poi le persone a declinarlo a modo loro ma sempre amore è. C’è una grande luce che arriva all’interno di tutto. Voglio mettere in luce l’amore in tutti i modi in cui può essere declinato".

Con live di Madame prosegue la bella tradizione dei grandi concerti del Todi Festival che negli anni ha visto esibirsi Ornella Vanoni, Simone Cristicchi, Max Gazzè, Loredana Bertè e Patty Pravo.

Sofia Coletti