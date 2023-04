"Ma quale immobilismo?" Il Pd bacchetta Forza Italia

Quelle citate dal coordinamento di Forza Italia sono tematiche che meritano la dovuta attenzione, come tutte le altre questioni cittadine, "ma quel che ci sembra evidente è piuttosto la volontà di voler sviare i veri problemi che oggi tengono al palo la città". Il giudizio è del Partito democratico guidato dalla segretaria Flavia Guidubaldi, si riferisce alle recenti critiche dei coordinatori forzisti nei confronti del sindaco e dell’amministrazione comunale. I dem ritengono "alquanto approssimativo parlare di una situazione di immobilità, perché svariati sono stati i progetti portati avanti, realizzati e ultimati", con capacità di attrarre investimenti e fondi del Pnrr. Respingono, però, in pieno il giudizio di FI, secondo cui le grandi questioni gualdesi si sarebbero sbloccate solamente grazie all’impulso che arriva dalla Regione. Lo ritengono "ai limiti del ridicolo", perché "francamente stentiamo a capire quali siano i fatti messi in atto e gli investimenti perpetrati dalla Regione, se non continue ed inutili perdite di tempo sulle due macro questioni che interessano la città. Il nostro riferimento va ovviamente alla riqualificazione del Calai, che, tra annunci e proclami, non avanza di un solo passo verso un esito positivo della questione. Così come la vicenda riguardante la riqualificazione della Rocchetta che va avanti a stenti, grazie a chi vuole custodire gelosamente il potere decisionale in merito senza condividere progettualità strategiche per la città. Ci piacerebbe capire, perciò, quando e come l’area tornerà disponibile ai cittadini, visto che siamo rimasti ad un video di presentazione".

Alberto Cecconi