"Ma per queste strutture speso solo il 10 per cento dei finanziamenti"

"Quali misure da mettere in campo per recuperare il grave ritardo accumulato nell’attivazione delle Case della Comunità della nostra regione?". E’ quanto chiedono, in una interrogazione alla Giunta regionale i consiglieri Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd). "Tali case sono definite come ‘punto di riferimento continuativo per la popolazione che ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della salute. La Regione – scrivono Filipponi e Proietti – ha ricevuto fondi specifici per la realizzazione di 17 Case della Comunità, classificate come hub, ossia la principale nell’erogazione dei servizi sanitari, che è chiamata anche a fornire attività specialistiche e di diagnostica di base; ed è tra le poche regioni ad aver avviato alcune di queste sia all’interno del Piano operativo regionale ,che al di fuori di esso. Tuttavia – osserva -, si registrano ritardi nell’attuazione dei progetti, con il rischio di non rispettare le scadenze previste dal Pnrr. Dai dati di attuazione del Pnrr, reperibili su portale openpnrr.it per la metà delle case della comunità da realizzare, contenute nel Por, sono stati spesi meno del 10 per cento dei finanziamenti. La mancata realizzazione delle Case della Comunità – concludono Filipponi e Proietti – potrebbe compromettere l’efficacia della riforma della sanità e penalizzare i cittadini umbri".