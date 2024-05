“Ma la giunta non vuole investire anche se ha le risorse dell’avanzo“

“Per l’amministrazione Pardini non è il momento di investire, di decidere dove allocare le risorse dell’avanzo. I consiglieri comunali dovrebbero stare zitti e buoni e non disturbare il manovratore che continua a dispensare soldi per feste, lucine e divertimenti. L’altra sera in consiglio comunale abbiamo presentato quattro ordini del giorno per chiedere un impegno concreto da parte dell’amministrazione a destinare parte dell’avanzo comunale al territorio e alle persone: tutte bocciate senza appello. La risposta? Sono temi importanti, ma non è questo il momento”.

Consigliere e consiglieri del centrosinistra ((PD, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un grande Noi, Lucca Civica, Lib-Dem), vanno all’attacco della maggioranza dopo l’approvazione del rendiconto avvenuta il 28 maggio. “Il bilancio - proseguono - testimonia sì che le casse comunali sono in salute. Ma soprattutto ci restituisce la conferma che la macchina comunale, composta da dirigenti e impiegati, funziona molto bene. È loro il merito. Non certo di sindaco e assessori che, bontà loro, si sono trovati ad avere per le mani una struttura che, a differenza di dieci anni fa, funziona bene e un bilancio che, nel corso degli anni, è stato risanato. Anche con operazioni contabili del tutto analoghe a quelle che hanno portati agli odierni risultati: ovvero la ripulitura dal bilancio, già effettuata pochi anni fa dall’amministrazione precedente, di molti crediti vecchi e ormai difficilmente esigibili che hanno consentito di liberare quote significative di risorse immobilizzate nel fondo svalutazione crediti le quali, una volta svincolate, hanno consentito di produrre buona parte dell’odierno avanzo di amministrazione. La differenza però la fanno le scelte“.

“Luci e festine sì; risorse per il caro affitti, per gli anziani, per le frazioni e i quartieri, per i servizi ai cittadini invece no. Era proprio in questa direzione che guardavano i quattro ordini del giorno che abbiamo presentato e che sono stati bocciati senza appello. Avevamo chiesto di destinare parte dell’avanzo all’emergenza abitativa e al contributo affitto; avevamo chiesto maggior attenzione alle persone anziane; un impegno per la manutenzione delle periferie soprattutto dal punto di vista del dissesto idrogeologico; infine avevamo chiesto attenzione sul tema delle fognature, totalmente dimenticato dalla giunta visto nella relazione dell’assessora all’Ambiente non se ne fa mai menzione“.