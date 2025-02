Ma Alternativa attacca: "Aumenti Tari da record"

MAGIONE "L’aumento della spesa nello smaltimento dei rifiuti nel comune di Magione, nell’anno 2024, si è innalzato del 36,33%. Il dato preoccupa, sebbene l’incremento per i cittadini non supererà l’8% per cento annuo. Il fatto che l’aumento effettivo annuo della Tari a Magione non superi l’8%, è dovuto semplicemente al fatto che la normativa nazionale non permette, nei comuni spreconi, di gravare eccessivamente sulle tasche dei cittadini". Lo dice il consigliere di minoranza Elia Francesco Fiorini di Alternativa per l’Umbria. "Ricordiamo che il Comune di Magione detiene il primato degli aumenti, sia rispetto a tutti gli altri comuni del Trasimeno, che a livello provinciale di detto ambito gestionale – continua – . E’ noto come nei comuni di Assisi, Bastia Umbra e Torgiano appartenenti al medesimo coordinamento gestionale, le tariffe Tari addirittura si ridurranno a partire dal prossimo anno". Secondo Fiorini, "i costi dell’incremento nel comune di Magione, non sono da imputarsi all’inflazione o al caro energia, come superficialmente ci viene risposto dalla Giunta comunale, ma da motivazioni che andrebbero ricercate nella gestione della Trasimeno Servizi Ambientali".