M5S, interrogazione parlamentare sulla situazione delle Acciaierie

TERNI – Interrogazione parlamentare sulla situazione dell’ Ast, dove dal primo maggio scorso è scattata la cassa integrazione per una settimana per circa duemila lavoratori. L’ha presentata la deputata Emma Pavanelli (M5S). "Sto seguendo con attenzione la situazione di Acciai speciali Terni che di recente ha deciso di attivare la cassa integrazione a seguito dello stop di una settimana della maggior parte delle aree dell’impianto – afferma Pavanelli –. Un’eventuale e scongiurabile crisi aziendale avrebbe gravi conseguenze non solo per la comunità ternana, ma anche per l’intera regione. Ho depositato un’interrogazione parlamentare per porre la questione all’attenzione del Governo. L’impatto economico e occupazionale di questa azienda, in grado di produrre circa un milione di tonnellate di acciaio, non deve essere in alcun modo sottostimato". L’azienda ha motivato la fermata con la carenza di commesse.