M5S e Lega su nuovo ospedale a Terni, polemica su stop al project financing

TERNI – Sullo stop al nuovo ospedale è polemica tra M5S e Lega. "La bocciatura del project financing per il nuovo ospedale di Terni dimostra l’incapacità della Giunta Tesei di tirare fuori progetti che si vanno poi realmente a concretizzare", così Claudio Fiorelli, consigliere comunale del M5S. "Dalla Regione continuano a uscire solo proclami da campagna elettorale – continua –. L’ennesimo stop che si va ad aggiungere a una politica che continua a depotenziare Terni". A Fiorelli replica la Lega: "Il lavoro per realizzare il nuovo ospedale a Terni prosegue. Non è vero che il progetto del nuovo ospedale pubblico di Terni sia naufragato. L’impegno della Regione continua nel reperimento delle risorse pubbliche necessarie a completare il finanziamento".