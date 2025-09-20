FOLIGNO Bevagna, Foligno e l’Umbria intera piangono la scomparsa a 74 anni di Massimo Catarinucci. Un personaggio conosciuto e apprezzato in tutto il territorio regionale, di recente era stato eletto consigliere nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, presidente del Basket Disabili Foligno, consigliere comunale nel periodo della legislatura dell’allora sindaco Maurizio Salari, persona sempre impegnata nel mondo della disabilità. Catarinucci è stato anche il pioniere del progetto “Dopo di Noi“ ormai ad un passo dalla realizzazione a Cantagalli di Bevagna. Catarinucci, per tutti semplicemente Massimo, era conosciutissimo in città, come l’amico sempre pronto e cordiale per scambiare qualche parola con le persone che incontrava e altrettanto impegnato a promuovere lo sport tra i ‘diversamente abili’ dell’Umbria. Cordoglio anche dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini che lo ha ricordato come un "uomo di grandi qualità umane, da sempre impegnato nel sociale a favore del mondo della disabilità, dello sport e del volontariato. Ho avuto il piacere e l’onore di averlo come collega consigliere comunale negli anni passati, e ne ho sempre apprezzato l’impegno, la lealtà e lo spirito di collaborazione. È stato un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto l’occasione di conoscerlo " Sentite condoglianze alla famiglia da La Nazione Umbria.