Lutto a Borgo Rivo: "Grazie, ciao Simone"

TERNI Lutto in città e in particolare a Borgo Rivo. E’ morto Simone Listante, quarantenne, pilastro dell’attività “Rimpizzati“ e che nel 2016 era stato campione italiano di pizza in teglia. Un successo meritato raggiunto con sacrificio e talento. Solare, educato, estremamente professionale, Simone e il suo sorriso lasciano un grande vuoto. Confartigianato Terni "si unisce al dolore della famiglia Listante per la perdita del caro Simone, già nostro associato, che si è distinto nella sua attività “Rimpizzati” diventando nel 2016 campione italiano di pizza in teglia". "Il suo ricordo - aggiunge Confartigianato – rimarrà indelebile tra tutti coloro che ne hanno apprezzato le doti umane e professionali e tutti noi siamo vicini al papà Lanfranco e a tutta la famiglia". I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di Santa Maria del Rivo. L’attività commerciale ieri è rimasta chiusa in segno di lutto. Lo staff di Rimpizzati, si unisce al dolore della famiglia Listante per la tua scomparsa – si legge in un post – . Ti ringraziamo per quello che ci hai insegnato, per la passione che ci hai trasmesso e per l’opportunità che ci hai dato , scegliendo noi. Grazie di tutto, ciao Simone"