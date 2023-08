L’Usl2: "Positivi al Covid, cade l’obbligo di isolamento"

TERNI - "Cade l’obbligo di isolamento per i positivi al Covid". Lo annuncia l’Usl2 facendo riferimento a quanto stabilito dal ministero della Salute. "La nuova circolare ministeriale – sottolinea l’azienda sanitaria locale – prevede l’abrogazione, per chi ha avuto contatti con persone positive, dell’autosorveglianza e dell’obbligo di indossare le mascherine al chiuso o in presenza di assembramenti.Chi contrae l’infezione e risulta positivo al tampone non ha più l’obbligo di isolamento per cinque giorni com’era fino ad oggi e di conseguenza viene anche meno il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora". "Se positivi – aggiunge l’Usl _si raccomanda di indossare una mascherina se si entra in contatto con altre persone e di evitare il contatto con persone fragili, di non recarsi in ospedali o Rsa o a lavoro, di informare le persone (se anziane o fragili) con cui si è stati in contatto nei giorni precedenti, di evitare ambienti affollati, di rimanere a casa se e fin quando sintomatici".