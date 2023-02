L’Urat punta decisa ai mercati esteri

La nuova rotta sull’Umbria da Cracovia e la conferma dei voli dall’Olanda, Austria, Belgio con il sogno di collegarsi anche alla Germania che comunque resta uno dei principali mercati di riferimento per il turismo del Trasimeno. Con queste carte l’Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno pensa di poter giocare un’ottima mano anche nel 2023. Perché intanto i numeri del 2022 parlano da soli: con l’aggiornamento sui dati dei flussi turistici della passata stagione al Trasimeno nel periodo GennaioOttobre 2022 si sono registrati 214.297 arrivi e 902.255 presenze (in attesa del dato definitivo), cioè con due mesi di anticipo è stato raggiunto il dato dell’anno precedente la pandemia. "Il bilancio dell’attività è positivo - ha spiegato Michele Benemio in occasione dell’assemblea annuale di Urat a Castiglione del Lago - l’anno è andato bene a livello di presenze. Quest’anno tra le criticità era sicuramente da registrare l’aumento dei costi dell’energia triplicati in alcuni casi e che hanno eroso completamente le entrate per alcuni operatori. Ma anche questa in qualche modo è passata - aggiunge il presidente Urat - Il lago al 31 ottobre ha fatto più presenze dell’intero anno 2019". Durante l’assemblea del Consorzio a Palazzo della Corgna sono stati discussi vari punti tra cui: la neonata Trasimeno Card, e il progetto Visit&Taste e l’andamento dei social; la partecipazione del Consorzio a fiere internazionali come Artigiano in Fiera, Bellavita, Vakantiebeurs, Ttg Rimini, Bit Milano, TT Warsaw e la prossima partecipazione alla fiera F.re.e di Monaco: fondamentali per rimanere in constante aggiornamento e in contatto con i professionisti del settore turistico. Si è fatto cenno alla collaborazione per la creazione di nuove idee con alunni e docenti dell’Istituto Italiano Design e alla creazione di un piano editoriale e di comunicazione secondo il "Calendario d’autore", in cui ad ogni mese corrisponde un evento Si è parlato, inoltre, del recentissimo accordo di collaborazione con i servizi di Bike Sharing del Trasimeno in 4 punti di accoglienza e assistenza noleggio, e della convenzione con Repower per le rastrelliere DinaClub. Per quanto riguarda il 500esimo anniversario della morte del Perugino: presentato il biglietto unico grazie alla convenzione con Sistema Museo, e alla sinergiacon il GAL Trasimeno Orvietano. Presentata, infine, la nuova guida "Trasimeno Sapori".

Sara Minciaroni