Lupo investito e ucciso sulla Variante Pian d'Assino, mancano ancora misure di sicurezza

GUBBIO – La variante Pian d’Assino si conferma insidiosa per automobilisti ed animali. Nella giornata di martedì un lupo, di circa tre anni, è stato investito ed ucciso nel tratto tra Padule e Torre Calzolari. Una signora che stava viaggiando in direzione di Gubbio se l’è visto sbucare all’improvviso dall’erba altissima e non ha potuto evitare l’investimento mortale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali ed il veterinario di turno per gli accertamenti ed il recupero della carcassa. Si conferma così il possibile coinvolgimento degli animali negli incidenti che si sono verificati negli anni. In passato, nel corso dei vari dibattiti sulla sicurezza dell’arteria, era stato fatto riferimento, senza seguito, a misure di salvaguardia per evitare l’ingresso dei selvatici sulla carreggiata. A proposito di sicurezza si aspetta ancora l’installazione degli annunciati autovelox per indurre gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità.