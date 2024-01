Lupo ferito nelle campagne di Assisi: salvato dai Carabinieri

Assisi, 25 gennaio - Un lupo ferito e spaventato vagava nelle campagne di Catecuccio ai piedi del Subasio. Lo hanno recuperato gli uomini del reparto carabinieri biodiversità di Assisi. L'animale è stato recuperato all’interno di una fattoria.

I militari con il personale della clinica veterinaria convenzionata guidata dal dottor Massimo Floris, hanno sedato il lupo per poi avvolgerlo in una calda coperta. La bestiola è stata poi trasferita in clinica per le cure e le terapie necessarie. L’esemplare di Canis lupus, preso in carico dai carabinieri è stato trovato in condizioni piuttosto critiche e aveva un laccio sfilacciato al collo.

Sono in corso indagini di polizia giudiziaria da parte dei Carabinieri Forestali per accertare eventuali azioni illeciti a danno alla fauna selvatica.