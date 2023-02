Lupo avvistato sulla E45, tra stupore e pericolo

"Attenzione c’è un lupo in fuga al centro della strada lungo la E45, nel cuore della notte": è accaduto tra il 14 e il 15 febbraio verso le 2 tra le uscite di Pierantonio e Umbertide in direzione nord. Un esemplare di lupo è stato avvistato e in alcuni casi anche immortalato in foto e video, da qualche automobilista. L’animale, spaventato e disorientato, era rimasto bloccato nel viadotto tra Umbertide e Pierantonio e non riusciva a uscire dalla zona stradale e ritrovare la via dei campi. In base alle testimonianze degli automobilisti pare che un tir abbia dovuto eseguire anche una manovra d’emergenza e sterzare bruscamente per non ucciderlo. Tuttavia l’avvistamento del lupo ha creato comprensibile stupore e la sua presenza in E45 è stata segnalata nel gruppo Facebook da alcuni utenti, in modo da informare tempestivamente i viaggiatori. Da una delle vetture qualcuno è riuscito a filmare col cellulare l’animale che si vede correre tra i fari dei veicoli e la strada. Chi si è trovato in zona parla di un esemplare di lupo "maschio, robusto e in buone condizioni di salute". Il conducente di una vettura racconta di aver cercato di accompagnarlo lentamente con l’auto verso una possibile uscita, anche per evitare che potessero verificarsi incidenti in un tratto già segnato da cantieri e deviazioni.