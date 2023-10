Luoghi Invisibili I tesori nascosti di Perugia

Alla scoperta dei “Luoghi Invisibili“ con il secondo, spettacolare week-end della manifestazione che svela i tesori nascosti dell’acropoli: da oggi a domenica il centro storico si anima con aperture straordinarie, eventi, inedite visite guidate gratuite anche in compagnia dei “padroni di casa” alla scoperta di palazzi, musei e tanti altri luoghi ricchi di storia e di arte, normalmente inaccessibili al pubblico e poco conosciuti. Sono davvero tanti gli appuntamenti in cartellone, a cominciare dalle visite con i padroni di casa. Stamani alle 10.30 si va alla Loggia dell’Arco Etrusco che dalla sede della Soprintendenza apre a uno dei punti panoramici della città, domani, sempre alle 10, il Complesso monumentale di San Pietro apre le sue porte per una visita alla scoperta della chiesa perugina per eccellenza, ricca di opere pittoriche che la rendono una delle principali pinacoteche della città. E domenica si va a Palazzo dei Priori, tra le sale storiche del Comune.

Tornano i grandi classici della manifestazione: oggi alle 15 c’è la visita alla Chiesa del Gesù in piazza Matteotti, domani alle 15.30, alla Casa Massonica in Corso Cavour. Domani alle 15 si scoprono anche i “Luoghi francescani a Perugia“, domenica. alla stessa ora, torna il trekking urbano dedicato agli “Ordini mendicanti di Perugia“. Da ricordare anche la visita guidata dal titolo “Le chiese e gli organi“ che accende i riflettori sull’opera della bottega Morettini in città. Si tiene oggi alle 15.30, domani e domenica alle 10 con appuntamento in Piazza IV Novembre, alle Logge di Braccio.

Queste tre visite rientrano nello spazio che questa edizione di “Luoghi invisibili“ offre all’approfondimento di aspetti meno noti della storia locale. Un piccolo convegno sulla ditta di organi della famiglia Morettini, di cui si celebra il bicentenario, si terrà all’interno dell’oratorio della Giustizia, lunedì 23 ottobre alle 18, nella la chiesa di San Bernardino, e sarà appunto preceduto dalle visite guidate che vogliono riscoprire la presenza di questi affascinanti strumenti all’interno delle chiese della città.

Per tutte le visite è necessaria la prenotazione telefonica al 320-9427106, in queste fasce orarie: 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Necessarie per gli organizzatori monitorare il numero di partecipanti in base alla capienza dei luoghi e garantire un’esperienza piacevole a tutti i partecipanti.

Sofia Coletti