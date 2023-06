L’Università nel mondo Guadagnati ben 120 posti

PERUGIA

L‘Università degli Studi di Perugia si colloca tra i migliori atenei del mondo, in particolar modo per la sua politica di sostenibilità, secondo la ventesima edizione della classifica universitaria più consultata a livello globale, la "Qs World University Rankings". L’edizione 2024 della classifica, pubblicata dall’analista globale dell’istruzione superiore "Qs" (Quacquarelli Symonds), vede infatti l’Università degli Studi di Perugia salire al 21esimo posto in Italia e al 661-670esimo posto nel mondo, salendo di 120 posizioni e risultando il secondo ateneo in termini assoluti a registrare la crescita maggiore.

L’indagine di quest’anno ha preso in esame ben 1.500 università in 104 paesi, oltre a 17 milioni e mezzo di pubblicazioni scientifiche, 141,6 milioni di citazioni, 144mila docenti e ricercatori e più di 98mila datori di lavoro, introducendo quello che è stato definito dal vicepresidente Senior di "Qs", Ben Sower, come "il più importante miglioramento metodologico negli ultimi vent’anni, con tre nuovi parametri: sostenibilità, risultati occupazionali e rete di ricerca internazionale, nonché una diversa ponderazione di alcuni indicatori già esistenti, vale a dire reputazione accademica, reputazione dei datori di lavoro e rapporto docentistudenti".

L’Università degli Studi di Perugia fa sapere inoltre di contribuire a "Syllabus", la più significativa iniziativa di formazione e aggiornamento per il personale della pubblica amministrazione: è online il corso sul nuovo Codice dei contratti pubblici che entrerà in vigore sabato (D.lgs. n. 3623), realizzato dall’Ateneo perugino, in particolare dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia in collaborazione con Formez PA". "L’Università è fortemente impegnata nella creazione di valore pubblico – afferma il magnifico rettore, Maurizio Oliviero –. L’attività progettata e svolta in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con Formez PA ci consente di contribuire alla crescita delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni, consapevoli della responsabilità cui le Università sono chiamate nel contribuire a disegnare il futuro del nostro Paese anche attraverso la formazione e l’innovazione". Infine domani è fissato uno sciopero di lettoricollaboratori ed esperti linguisticiche consegneranno un documento ai due rettori.