L’UniStranieri rilancia “In Italy“ tra cibo e turismo Debutta il contest culinario in cinque ristoranti

Sapori forti all’Università per Stranieri che la prossima settimana, giovedì 20 e venerdì 21 aprile, rilancia “In Italy“, il festival del cibo e del turismo, nato nel 2019 su progetto del corso di laurea del Made in Italy, cibo e ospitalità dell’Ateneo. Ideato con la finalità di studiare e promuovere il patrimonio enologico e agroalimentare italiano e di progettare forme di turismo che ne valorizzino la fruizione, da quest’anno “In Italy“ si caratterizza per il gemellaggio con una regione, ogni anno diversa e il primo partner sarà la Sardegna, con tutte le sue straordinarie tipicità produttive. La prima giornata della manifestazione, presentata ieri e sostenuta dalla Fondazione Perugia, sarà infatti dedicata all’analisi e valorizzazione di quattro prodotti identitari dell’isola: il pecorino, il carciofo spinoso, lo zafferano e l’olio extravergine d’oliva, con altrettanti momenti dedicati alla loro degustazione in chiave inedita. (E a settembre sarà l’Umbria con i suoi prodotti di pregio a promuoversi in Sardegna). Le nuove tendenze turistiche saranno poi il tema della seconda giornata, sempre nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga e in chiusura di giornata verrà proiettato il docufilm “I Villani”, diretto da Daniele di

Michele, presente in sala.

Ma la grande novità del festival è l’Instagram contest culinario “Il Menù delle Regioni”, nel quale cinque ristoranti del centro storico si sfideranno la sera del 20 aprile nell’offrire un menù misto di sapori umbri e sardi. Sono Peppone, Osteria a Priori, Altromondo, Il Moderno, Osteria n.13. Il passo successivo sarà quello di fotografare una delle portate e postarla in Instagram con l’hashtag #ilmenùdelleregioni. I dieci post che avranno ricevuto più like entro le 18 di venerdì 21 aprile si aggiudicheranno i premi in palio, ovvero dieci tour gastronomici di 2 giorni in Sardegna per due persone.