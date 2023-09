L’Unipg sul podio Padel, conquistati due ori e un bronzo

Divertimento e competizione ai Campionati Nazionali di tennis e padel dei dipendenti delle Università Italiane, per la prima volta a Perugia grazie all’organizzazione di UniPg e del Circolo ricreativo universitario San Martino. Ventuno atenei hanno aderito alla “chiamata”, con circa 250 tra atlete e atleti sui campi di gioco. Intanto per il padel l’Ateneo perugino incassa la vittoria per la squadra UniPg 1 nella categoria maschile, nella categoria doppio misto, infine un bronzo per la categoria femminile. Sabato la finalissima della sezione tennis.