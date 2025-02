Lungarotti all’attacco sul T-Red

Vicenda T-Red e rotatoria all’intersezione fra le vie Hochberg, Atene e delle Nazioni, Paola Lungarotti, già sindaco di Bastia Umbra, puntualizza. "Anche in questo caso l’amministrazione attuale, quando è messa al muro, accusa l’amministrazione precedente, e quando trova spiragli di salvataggio si fa vanto di ciò che non è suo", sottolinea. Lungarotti spiega infatti che, l’attuale primo cittadino Erigo Pecci, per salvarsi si fa vanto di aver dato disposizioni per la progettazione della rotatoria. "Ma non è così – aggiunge la già sindaco –. Non aveva compreso la necessità di intervenire prima possibile se non dopo gli effetti di un T-Red attivato solo con la prospettiva di “fare cassa“. La realizzazione della rotonda era già stata prevista dalla amministrazione da me guidata, come si evince dagli atti. Per l’amministrazione da me guidata, 2024 era l’anno per avviare, prima possibile, la realizzazione della rotatoria, ed è quello poi che ha dovuto fare Pecci, ma non per seria e onesta valutazione, ma per la dirompente opposizione dei suoi cittadini, anche quelli che lo avevano votato", conlcude Lungarotti. Intanto, il Comitato ha consegnato al sindaco Pecci le firme per dire “sì“ alla rotatoria e “no“ al T-Red.