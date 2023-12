L’Umbria regina delle due ruote. Prima la Tirreno-Adriatico poi il Giro

Tutto confermato. L’Umbria, nella prossima Primavera, oltre al Giro d’Italia ospiterà anche la Tirreno Adriatico. L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio di ieri in occasione della presentazione a San Benedetto del Tronto della 59° edizione della Corsa dei "Due Mari" . La Tirreno – Adriatico, classicissima corsa internazionale, farà tappa a Gualdo Tadino, mentre Arrone sarà la sede di partenza. Il 6 marzo la corsa proveniente da Volterrà arriverà a Gualdo Tadino, già sede di arrivo nell’edizione del 2021. Il giorno successivo 7 marzo la carovana si sposterà ad Arrone sede di partenza della tappa che si concluderà a Giulianova. Conferma accolta con entusiasmo a Gualdo Tadino ed Arrone già al lavoro per accogliere nel modo migliore questi due grandi eventi ai quali parteciperanno i tanti big del ciclismo internazionale, autentico banco di prova alla vigilia della Milano – Sanremo. Evento quello dell’arrivo della Tirreno – Adriatico che precede l’altro appuntamento di livello internazionale. Il Giro d’Italia 2024 con una ‘due giorni’ il cui scenario sarà a Foligno, Perugia e Spoleto. Come è ormai noto da tempo il 10 maggio è in calendario la cronometro individuale Foligno – Perugia e il giorno successivo la carovana della Corsa Rosa partirà da Spoleto, tappa che si concluderà a Giulianova. Eventi che porteranno in Umbria il consueto esercito di appassionati delle due ruote. Un altro grande appuntamento è atteso, come anticipato di recente, nei primi giorni di luglio con l’arrivo a Foligno del Giro d’Italia Femminile. Novità assoluta per l’Umbria e Foligno, città della Giostra della Quintana che ospiterà l’arrivo della 5° tappa Frontone – Foligno.

Carlo Luccioni