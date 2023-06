L’Umbria & i lupi Cento attacchi all’anno e mezzo milione di danni La Regione corre ai ripari

PIù di cento attacchi all’anno con danni ad attività agricole, zootecniche e a cittadini che ormai sfiorano il mezzo milione di euro. E’ questo il resoconto dell’assessore regionale, Roberto Morroni, sui "blitz" che i lupi hanno effettuato in Umbria negli ultimi otto anni. Una conta delle aggressioni ai danni di animali che è lunga e complessa. "Nell’ultimo quinquennio le medie annue sono di 113 denunce e 157mila euro di danni prodotti, con dati nuovamente in crescita nel 2022 – ha spiegato Morroni, rispondendo a una interrogazione del capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli – La Regione più volte si è resa disponibile a collaborare con Comuni e allevatori che hanno segnalato danni. Analizzando l’andamento dei danni dal 2003 al 2022 sulla base delle denunce emerge un evidente picco nel 2014 con 401 denunce e 351mila euro di danno accertato rispetto all’andamento medio dell’intero periodo con 176 denunce per un danno accertato di 177mila euro".

"Negli anni – ha aggiunto la Regione ha partecipato al progetto europeo per la coesistenza tra grandi carnivori e attività umane, grazie al quale sono stati consegnati 66 kit per la protezione degli ovini, 12 per i bovini e 36 cani. Con il Psr è stato attivato più volte l’intervento per la prevenzione dei danni con la copertura del 100% dei sistemi di protezione: con il primo bando del 2019 sono state presentate 126 domande e ammesso a finanziamento un importo di 8 milioni 394mila euro, con il secondo bando del marzo 2022 sono state presentate 38 domande e ammesso a finanziamento un importo di 3,6 milioni".

"La Regione – ha detto ancora Morroni – sta mostrando grande attenzione per la gestione del lupo sia per il monitoraggio che per la prevenzione e l’indennizzo danni. L’Assessorato segue la discussione in corso nella Conferenza Stato Regioni per il nuovo piano nazionale di gestione del lupo, in assenza del quale non possiamo procedere con interventi di controllo. A partire dai primi anni 2000 la problematica del conflitto tra lupo e attività dell’uomo è stata indagata dalle istituzioni competenti, attraverso le ordinarie attività. Presto sarà possibile delineare un piano di azione, definendo anche il grado di ibridazione. Nel recente scenario di espansione del lupo in Umbria monitorare è fondamentale per avere una base da cui partire".

Michele Nucci