L’Umbria festeggia la “Notte dei Musei“ con tante iniziative

Anche l’Umbria festeggia domani la “Notte dei Musei“ che prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura dalle 19.30 alle 22.30 al costo simbolico di un euro.

L’itinerario parte a Perugia; il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria propone alle 17 “A Spasso per la Via Lattea“ laboratori didattici e giochi per bambini (prenotazione allo 075.5727141) e due visite guidate alle 19.30 e alle 21

A Castello Bufalini a San Giustino si svolgeranno due visite guidate “Sulle ali dell’arte e della poesia“ alle 15.30 e alle 17.30 e un concerto con il trio “Acoustic vibes“ alle 21 con Cecilia Rossi, violino, Matteo Fiorini, chitarra acustica e Alessandro Deledda, accordeon. Prenotazioni allo 07.5856115

A Spoleto la Notte dei Musei va in scena alla Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto (dove alle 21 c’è anche la visita guidata “Con gli occhi di Lucrezia, prenotazioni allo 0743.224952), alla Casa Romana e a Palazzo Collicola che dalle 19.45 alle 21.45 presenta un ricco programma di iniziative all’insegna dell’arte e della creatività contemporanea con performance di danza, di musica live e visite guidate.

Apertura straordinaria anche per il Tempietto sul Clitunno, a Campello dove alle 21 c’è la visita guidata esperienziale “Il Tempietto al chiaro di luna”.

A Palazzo Ducale di Gubbio tante iniziative con gli studenti dei vari indirizzi dell’Istituto “Cassata – Gattapone”. A partire dalle ore 19.30 i ragazzi cureranno visite guidate e in serata sarà presentato il risultato del progetto dedicato alla tarsia lignea. In più attività didattiche per bambini, aperitivi con degustazioni di prodotti tipici nei giardini pensili e musica live.

Al Museo archeologico nazionale di Orvieto alle 20.30 sarà presentato il libro di Giorgio Franchetti “A tavola con Etruschi Viaggio alla scoperta dei Rasenna attraverso il loro rapporto con il cibo” con l’autore, l’archeocuoca Cristina Conte e la musica antica dei Phonomachoi. Al termine degustazione di pietanze “all’etrusca”, prenotazione allo 0763.341039