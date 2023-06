L’Umbria è al bivio Calo demografico e infrastrutture ko "O si cambia o si muore"

L’Umbria è di fronte a un bivio: rassegnarsi a un declino o provare a rilanciarsi. "Se molti indizi lascerebbero pensare che si sia imboccata una inesorabile fase calante, altri elementi possono rappresentare lo stimolo giusto per provare a costruire un progetto di futuro che inverta con decisione la rotta. A patto che alla definizione degli obiettivi e del metodo concorrano tutte le parti in causa, condividendo le responsabilità e facendo ognuno la propria parte". Considerazioni di Michele Carloni, presidente di Cna Umbria, alla presentazione di uno studio sulla competitività dell’Umbria in rapporto alle altre regioniprovince italiane, commissionato al Cresme Ricerche da Cna e Confcommercio, prsenti l’assesssore regionale Michele Fioroni, il presidente dell’Unisapori Stefano Lupi e Michela Sciurpa di Sviluppumbria. L’analisi ha fotografato diversi aspetti: la demografia, i giovani, l’istruzione e il lavoro, la crisi dell’economia umbra degli anni Duemila, le infrastrutture, l’ambiente e la qualità della vita, la struttura economica regionale, il commercio e la ricettività, il turismo, i servizi pubblici, l’industria, le costruzioni.

Quello sul calo demografico e sull’invecchiamento progressivo della popolazione è un dato pesantissimo: sono soltanto tre i Comuni in cui crescono gli abitanti (Corciano e, in misura minore, Torgiano e Passignano sul Trasimeno), in tutti gli altri la popolazione scende. In dieci anni abbiamo perso 30mila residenti e mille famiglie. Le proiezioni basate sulle attuali dinamiche stimano che nei prossimi venti anni l’Umbria perderà da un minimo di 100mila a un massimo di 142mila abitanti, con una percentuale di anziani che, se oggi rappresenta il 29% del totale, è destinata a raggiungere oltre il 37%, dato cui fa da specchio la progressiva perdita di popolazione in età lavorativa.

Intanto però l’occupazione è tornata a crescere e, con oltre 360mila occupati nel 2022, ha superato i livelli del 2019, nonostante i dati Istat dicano il contrario, sottostimando però fortemente l’apporto del settore costruzioni, che aumentano gli addetti di oltre 5mila unità in due anni (dati Casse Edili di Perugia e Terni). Preoccupa il dato sui NEET, cioè coloro che non lavorano né seguono un percorso formativo, che sono il 19% nella fascia di età che va dai 15 ai 29 anni, valore che sebbene sia inferiore alla media nazionale (23%), assume un connotato particolarmente negativo se letto accanto al dato sulla mancanza di manodopera: basti pensare che in Umbria la richiesta di lavoratori tra maggio e giugno 2023 è stata di 16mila unità, di cui il 52% di difficile reperimento, sia per mancanza di candidati disponibili, sia per inadeguatezza delle competenze. Un problema che interroga la scuola e l’università. Altro dato negatovo Il valore aggiunto prodotto dai vari comparti: questo è sceso mediamente del 9,5% tra il 2000 e il 2021, precedendo in classifica solo Molise, Sicilia, Calabria e Liguria. Tra le province umbre Terni fa peggio di Perugia.