L’Umbria dell’extravergine “Oro Verde“: aziende da Oscar. Pronte per l’Ercole Olivario

Batta Giovanni, Le Pietraie, Marfuga, Ranchino Eugenio, Baldeschi Matteo, Azienda agraria Viola, Azienda Agraria Mannelli Giulio, Gnavolini Raccolta Sapore, Frantoio Gaudenzi - Casa lontana (tutti per la categoria Dop Umbria). Ed ancora per la categoria “extravergine“: Azienda Agraria Marfuga, Azienda Agraria Viola, Frantoio Gaudenzi, Cm srl: ecco le 13 aziende che prenderanno parte alle selezioni finali della XXXII edizione del concorso nazionale Ercole Olivario, organizzato dalla Camera di commercio dell’Umbria. A decretare le migliori il concorso “Oro verde“, trampolino di lancio per il blasonato Ercole.

"Le parole chiave che contraddistinguono il concorso Oro Verde – osserva il presidente camerale Giorgio Mencaroni – sono forza dell’idea, qualità del progetto, autorevolezza e soprattutto trasparenza. Riteniamo che parteciparvi sia uno sprone a migliorare non solo la propria produzione ma anche la propria visione aziendale". ll segretario generale Federico Sisti ha evidenziato come “Oro Verde dell’Umbria sia l’unico concorso nel quale un incaricato si reca in azienda per prelevare l’olio e verificarne l’origine, in cui la fase di assaggio sia organizzata in modo anonimo e coinvolga una giuria costituita da 16 degustatori. "Un appuntamento di prestigio non solo per i produttori, ma anche per i consumatori che in questo modo hanno la possibilità di conoscere la vera qualità".

Che la Camera di Commercio faccia bene il suo mestiere di promoter lo ha evidenziato anche l’assessore all’agricoltura Roberto Morroni. "L’olio in particolare è una delle risorse più importanti ed identificative della nostra regione - aggiunge - ma ormai è necessario un cambio di passo, perché piccolo non è più sinonimo di bello, almeno in agricoltura. Bisogna sfruttare appieno e con coraggio le opportunità che offrono i mercati mondiali". L’assessore del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli, nel ricordare un progetto legato al mondo dell’oleoturismo che vede il suo comune impegnato in una collaborazione con i comuni del Trasimeno, ha poi tenuto a ringraziare la Camera di Commercio dell’Umbria per quanto fatto negli anni e quanto continua a fare come anche questo premio sta a testimoniare. E Mencaroni ne è consapevole. "La volontà dell’ente camerale – conclude - è sempre quella di creare legami, dei ponti che uniscano, dando voce al territorio olivicolo umbro nella sua interezza".

Silvia Angelici