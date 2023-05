L’umbria dei brevetti

1 Se per l’Italia il 2022 dei brevetti è stato un anno d’oro, per l’Umbria lo è stato di platino, perché è la seconda regione italiana dopo l’Abruzzo per crescita. L’Umbria, infatti, passa dalle 26 domande di brevetto europeo pubblicate nel 2021 alle 46 del 2022, con un aumento del 56,8% (il Centro passa da 699 a 703, +2,2%). Il dettaglio provinciale vede i brevetti presentati da soggetti residenti (nel caso di persone) o con sede legale (nel caso di imprese ed enti pubblici) in provincia di Perugia crescere da 23 del 2021 a 35 del 2022, mentre in provincia di Terni sono aumentati da 3 a 6. Dal 2008 al 2022 i brevetti europei depositati da persone, imprese ed enti umbri sono complessivamente 398, con una nettissima prevalenza di Perugia (350) su Terni (48) rispetto alla distribuzione provinciale sia del Pil che degli abitanti, che del numero delle imprese. Emerge dall’analisi effettuata da Unioncamere e Dintec. "I dati e l’analisi delle domande di brevetto europeo pubblicate dall’EPO - commenta il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni - mostrano innanzitutto come la ricerca e l’innovazione siano diventate sempre più pervasive nel sistema economico e produttivo italiano, innalzandone le capacità competitive. l’Umbria mostra un dato eccellente nel 2022, con una crescita di quasi il 57% dei brevetti presentati rispetto al 2021, segnando il record di sempre con 41 domande di brevetto europeo pubblicate. È un ulteriore segnale di vivacità del sistema imprenditoriale umbro e del suo grande sforzo per scalare i livelli di competitività nell’ambito della transizione ecologica e digitale. Resta tuttavia un grosso neo: quello dei brevetti nell’ambito delle Key Enabling Technologies (KET), che sono fondamentali per la competitività delle imprese. Qui l’Umbria è ancora pesantemente indietro".