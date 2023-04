L’Umbria che spacca lancia “Coop Music Contest“

Punta dritto sui giovani talenti del territorio il “Coop Music Contest”, concorso che torna per la sesta volta a “L’Umbria che spacca“, grazie alla collaborazione pluriennale con Coop Centro Italia che continua quindi a supportare il territorio, il festival e la musica indipendente. Arrivato alla decima stagione il festival si terrà nel centro storico dal 29 giugno al 2 luglio e oltre alle migliori proposte della scena contemporanea, vuole dare voce e palco agli artisti umbri che muovono i primi passi.

Il “Coop Music Contest“ è aperto a tre categorie di artisti: band, solisti e producer umbri o che svolgono principalmente attività musicale in Umbria, che avranno così la grande opportunità di esibirsi con la loro musica originale sul palco principale del festival, ai Giardini del Frontone, in apertura ad headliner come i Verdena, attesi il primo luglio e altri big che verranno presto annunciato.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio, con tutte le informazioni sul sito www.umbriachespacca.it.

E oltre al concerto dei Verdena, il festival annuncia anche una serata per rivivere la storia del pop-punk italiano, con chi ne ha contrassegnato l’epoca d’oro e con chi oggi ha riportato in voga quelle sonorità. Domenica 2 luglio “L’Umbria che spacca” presenta così la “Rebel Sunday - Pop punk is not dead” con i concerti a ingresso gratuito con Finley, Naska, dARI e Lost nel main stage dei Giardini del Frontone per la festa finale della decima edizione.